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أخبار مصر

وزير العمل: توفير 70 ألفا و697 وظيفة للشباب في شركات خاصة خلال 2024

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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كشف محمد جبران وزير العمل عن فرص العمل في الداخل والخارج التي وفرتها الوزارة خلال عام 2024.

وقال وزير العمل محمد جبران: "نجحت الوزارة من خلال آلياتها وأدواتها في توفير 70 ألفا و697 وظيفة للشباب في شركات خاصة مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عن طريق جهود الإدارة العامة للتشغيل، وملتقيات التوظيف، ومكاتب التشغيل بمديريات العمل بالمحافظات، والنشرة القومية للتوظيف التي تصدر كل 15 يومًا بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما أنه بحسب المعلومات الرسمية لدى الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،فإن خلال العام 2024 نجحت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وعددها 9 مكاتب في توفير واعتماد 78 ألفًا و471 عقد عمل، كما أن إجمالي المستحقات المالية التي تم تحصيلها للعمالة المصرية خلال العام الماضي فقط،عن طريق تلك المكاتب، 838 مليونًا، و584 ألفًا و354 جنيهًا نظير تسوية المنازعات العمالية، أو المستحقات المالية من الضمان والمعاشات، أو مستحقات الدفعة الواحدة.

 

وعن جهود الوزارة خلال الـ100 يوم الخاصة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " منذ أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الـ17 من شهر سبتمبر 2024. 

وقدمت وزارة العمل ومديرياتها خلال تلك الفترة العديد من الخدمات للمشاركة مع 32 جهة حكومية وأهلية وخاصة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية"، حيث ساهمت الوزارة في:  6 ملتقيات توظيف وفرت 2289 فرصة عمل في القطاع الخاص..و382 وظيفة لذوي الهمم.

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