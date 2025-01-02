الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نسرين أمين تكشف كواليس تصوير العتاولة 2 وهذا ما قالته عن العوضي بعد اعتذارها عن "فهد البطل"

نسرين امين، فيتو
نسرين امين، فيتو

كشفت الفنانة نسرين أمين، كواليس تصوير مسلسل العتاولة 2 مع أحمد السقا وباسم سمرة والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

نسرين أمين في العتاولة 2 

وقالت نسرين أمين علي هامش حضورها العرض الخاص لفيلم الدشاش:"  كواليس مسلسل العتاولة 2 كانت ممتعة وتصوير المشاهد كان بالإسكندرية بالشتاء".

و أكدت نسرين أمين أنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل “فهد البطل” بسبب انشغالها في تصوير العتاولة، مضيفة بأنها كنت تتمني العمل مع العوضي، مشيرة إلي أنها حققت نجاحات كبيرة في 2024. 

 

وكانت قد قالت الفنانة نسرين أمين، إنها سعيدة بتجربتها الأولى مع الفنان محمد سعد من خلال مشاركتها في فيلم الدشاش، مشيرة إلى أنها كانت مستمتعة بالكواليس داخل العمل.

وأضافت نسرين على هامش العرض الخاص لفيلم الدشاش أن باسم سمرة رغم أني ما عملتش معًا أعمال كتير بس هو على طول في حياتي، وبتمنى الدشاش يحقق إيرادات أكتر من مليار جنيه.

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