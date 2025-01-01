الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نسرين أمين: يا رب "الدشاش" يحقق مليار جنيه (فيديو)

نسرين، فيتو
نسرين، فيتو

قالت الفنانة نسرين أمين، إنها سعيدة بتجربتها الأولى مع الفنان محمد سعد من خلال مشاركتها في فيلم الدشاش، مشيرة إلى أنها كانت مستمتعة بالكواليس داخل العمل.


وأضافت نسرين على هامش العرض الخاص لفيلم الدشاش أن باسم سمرة رغم أني ما عملتش معًا أعمال كتير بس هو على طول في حياتي، وبتمنى الدشاش يحقق إيرادات أكتر من مليار جنيه.

 

واحتفل النجم محمد سعد بالعرض الخاص لفيلمه الجديد الدشاش المقام حاليًّا والذي يعد عودة له للسينما بعد غياب سنوات.


كما حضر أيضًا كل من الفنان باسم سمرة الذي قام باحتضان محمد سعد فور وصوله، بالإضافة إلى حضور خالد الصاوي ونسرين أمين ومحمد منصور والشاعر هشام الجخ وغيرهم.

 فيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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أحمد فهيم الشاعر هشام الجخ الدشاش الفنان باسم سمرة الفنان محمد سعد

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