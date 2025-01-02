خطوات تقديم طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيا

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًّا "Online"، بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة.

ويتم تقديم الطلبات ورفع الرسومات والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرابط دون الحاجة للتوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة.

ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان إلى أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

معدلات تنمية مدينة سفنكس الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة معدلات تنمية مدينة سفنكس الجديدة على مساحة حوالي 70 ألف فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، بجانب متابعة آخر مستجدات توفيق الأوضاع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، مع الحضور، القرارات الجمهورية المتعلقة بنشأة المدينة، والقرارات المتعلقة بإضافة بعض المساحات لها، وعددًا من التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية، وعدد السكان الحالي والذي بلغ 40 ألف نسمة حتى الآن، مؤكدًا ضرورة تكثيف العمل لتحقيق الهدف من إصدار القرارات بنشأة المدينة، وهو مجابهة النمو العمراني العشوائي.

وخلال الاجتماع استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والمخططات التفصيلية، واستعمالات الأراضي المقترحة، وموقف تنمية المدينة والتي تم تقسيمها إلى 5 قطاعات، وأهم محاور الطرق والمعالم القريبة منها، وأبرزها طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة/تحيا مصر، والطريق الدائري الإقليمي، ومواقع الكيانات المتواجدة بالمدينة وأهم المطورين بالقطاع الأول بالمدينة.

الموقف الحالي لتقنين الأوضاع ببعض مساحات المدينة

كما تناول الاجتماع، الموقف الحالي لتقنين الأوضاع ببعض مساحات المدينة، والآليات المتبعة لدراسة ملفات توفيق الأوضاع بالمدينة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وقرارات الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات التعامل مع الأراضي لعددٍ من المدن الجديدة.

وناقش الوزير مع الحضور، موقف أعمال المرافق للمرحلة الأولى للمدينة والتي تشمل (مياه شرب – صرف – فرمة"طرق")، وموقف محطة مياه الشرب والرافع والمأخذ للمحطة، ومحطة معالجة الصرف الصحي والروافع الخاصة بها.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بوضع خطة محكمة للاستفادة من محاور التنمية القريبة من المدينة فى سرعة أعمال التنمية، ومنها كوبري أبو غالب على طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي القريبة من تلك المحاور، وأعمال الربط على الطرق الأخرى، وكذا وضع جدول زمني لسرعة تنفيذ مشروعات المرافق.

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