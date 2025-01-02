التفاصيل الكاملة لقبول دفعة جديدة لتأدية الخدمة العسكرية 2025، الشروط والمستندات المطلوبة

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2025.

وأشار اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة إلى كافة التفاصيل الخاصة بقبول الدفعة الجديدة المنتظر إنضمامها لتأدية الخدمة العسكرية، والمقرر استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 02/01/2025، وذلك وفقًا للشروط الآتية:-

أولًا: المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر ( سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من جميع السنوات حتى عام 2004 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024.

وخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الامتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024 , والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 02/01/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتبارًا من 04/01 حتى 14/01/2025.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر ( سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من جميع السنوات حتى عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024،والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة

يوم 22/01/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم يومى 02/02 و03/02/2025.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من عام 2005 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2023/2024، وكذا مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2004 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2023/2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 08/01/2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتبارًا من 15/01 وحتى 01/02/2025.

رابعًا: غير ذوى المؤهلات:-

مواليد أشهر ( أبريل / مايو / يونيو / يوليو / أغسطس ) من عام 2005 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 26/01/2025 وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 04/02 وحتى 09/02/2025.

المستندات المطلوبة :

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجي كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها -خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

إرشادات هامة لشبان التجنيد:

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك – يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة –

ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملة الشاب تجنيديًا طبقًا لآخر مؤهل دراسى معتمد – ضرورة إصدار الجامعات القرار الوزارى بتعيين الشبان.

( المعيدين – الأطباء المقيمين ) فى الأول من شهر ( أبريل / أكتوبر ) من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتي الضباط الإحتياط حتى يمكن استبعادهم من الترشيح كضباط احتياط حرصًا على مستقبلهم – عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الإستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا)

التى يتقدم بها كافة الشبان بالتنسيق مع كل من وزارتى ( التعليم العالي والبحث العلمي / التربية والتعليم والتعليم الفني ) - ضرورة أن يتقدم الشبان المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانونًا – على الشبان من غير ذوى المؤهلات أصحاب المهن والحرف والسائقين الإعلان عن نفسهم ليستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية ( ستة أشهر ) طبقًا للقانون.

ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالي: ( https://tagned.mod.gov.eg ).

وكذلك البريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية على العنوان التالى: (mod.gov.eg@tagneed)، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 )، ومن خلال الرقم المختصر للمركز الإلكتروني وهو ( 15499 ).

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