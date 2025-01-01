الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

سلمى أبو ضيف تكشف مفاجأة عن أزيائها

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن سر ملابسها التي تظهر بها. 

وقالت سلمى أبو ضيف خلال حلولها ضيفة في برنامج It's not Complicated الذي يعرض عبر صفحات Gossips عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لا تخطط لشراء ملابس من دور الأزياء الفاخرة لابنتها فور وصولها للدنيا، مؤكدة أنها اشترت لها أزياء الأطفال القطنية المريحة، وقالت: "لبس البراند اللي بلبسه دا هدايا".

يذكر أن سلمى أبو ضيف أعلنت حملها من خلال جلسة تصوير خاصة لمجلة Vogue Arabia وكشفت أن الجنين فتاة.

ظهرت سلمى أبو ضيف خلال جلسة التصوير بأكثر من إطلالة، اعتمدت على فساتين طويلة بين الضيقة والواسعة.

 

وقالت سلمى أبو ضيف في حوارها مع المجلة: "حين علمت أنني حامل، شعرت بمزيج من المشاعر المتضاربة. وقع علي الخبر في البداية كالصدمة، لكنني أيضا شعرت بالفرح والتوتر في آن واحد".

وتابعت سلمى أبو ضيف: "لا أعرف أي نوع من الأمهات سأكون، ولكن أتمنى من الله أن أكون أما متقبلة ومتفهمة وحنونة على أولادي".

وكانت سلمى أبو ضيف تحدث عن زوجها واكتفائها بحفل عقد القران وعدم إقامة حفل زفاف كبير.

 

وقالت سلمى أبو ضيف خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي" المذاع عبر قناة الشرق للأخبار: "قصة الحب بدأت في دبي، وكل حاجة حصلت بالصدفة والنصيب".

أضافت: "إحنا إتجوزنا وقلنا لو إن شاء الله الظروف سمحت هنعمل فرح، وإحنا ماشيين حسب الظروف وهو مشغول وأنا مشغولة".

وتابعت: "كنا عايزين نتجوز وبنحب بعض، والحفلة ممكن تتعمل في أي وقت السنة اللي جاية أو اللي بعدها مش فارقة، هي حفلة في الأول والآخر لو ربنا قدرنا نعملها بالشكل اللي عايزينه هنعملها، الفرح حاجة تقليدية".

 

 

يذكر أن سلمى أبو ضيف احتفلت بعقد قرانها على خطيبها إدريس عبد العزيز الأربعاء 12 يونيو، واقتصر حضور عقد قران سلمى أبو ضيف على عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين بمنزلها.

 

 

 

 

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