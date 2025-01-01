الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

على الحجار يستضيف أنوشكا وهشام عباس في "100 سنة غنا"

علي الحجار
علي الحجار

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد سلسلة عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا الذى يقام بالتعاون مع النجم على الحجار حيث تستهل العام الجديد 2025 بأمسية لتكريم اسم الفنان الراحل أحمد الحجار بمشاركة النجمين أنوشكا، هشام عباس والواعد أحمد علي الحجار ومن إخراج عصام السيد وذلك فى الثامنة مساء الأحد 5 يناير على المسرح الكبير.

يستعرض الحفل الرحلة الفنية للراحل أحمد الحجار من خلال كوكبة من أعماله الشهيرة منها أخويا الحبيب، نادنى  ، أعذرينى، أنا بيكي يا سمرة أكون، كنت فاكر، إمتى المغرمين، لملمت خيوط الشمس، في كل فنجان قهوة، كنت بحلم، ماليش غير قلب، أنا حلمك، الأحلام، بحبك وإنطلق العصفور، لا تسألينى، دورى ولفى، عود، لما الشتا يدق البيبان، مشاعر، إكرمنا يارب ويعني إيه كلمة وطن.

 

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الحجار من أشهر مطربى وملحنى التسعينيات، ينتمى لعائلة فنية فوالده إبراهيم الحجار أحد أبرز الموسيقيين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار، إلتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الإحتراف أثناء دراسته بالسنة الأولى حيث وضع لحن (أعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار) ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء وتعاون مع العديد من نجوم التسعينيات منهم هشام عباس، علاء عبد الخالق، أنغام، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب، اصدر 4 ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا توفي عام 2022 عن عمر يناهز 65 عاما.

 

يشار أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف الى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.

 

 

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احمد على الحجار احمد الحجار الأوبرا المصرية 100 سنة غنا التراث الغنائى الدكتورة لمياء زايد العام الجديد 2025

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