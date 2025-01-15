سورة «الزمر» هي السورة 39 في ترتيب المصحف أما ترتيب سورة الزمر في النزول فهي السورة 58 من السور المكية، وكان نزول سورة الزمر بعد سورة سبأ وقبل سورة غافر، وهي مكية كلها عند الجمهور وبلغت الآيات المختلف فيها تسع آيات، وقيل إن سورة الزمر نزلت قبيل هجرة المؤمنين إلى الحبشة، أي: في سنة خمس قبل الهجرة.

وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة الزمر وفضائلها وما ورد بشأنها.

أسماء سورة الزمر وفضائلها وما ورد بشأنها

أسباب نزول سورة الزمر

لم يرد سبب واحد لنزول سورة الزمر وإنما وردت عدة أسباب لبعض الآيات من السورة نوردها كما يلي:

أسباب نزولٍ قوله تعالى: (أَلا لله الدّين الْخَالِص)؛ نزلت على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عندما سأله رجلٌ إن كان له أجرٌ في إنفاقه المال على الفقراء والمساكين بنيَّة أن يُذكر اسمه بين الناس.

قوله تعالى: (وَالَّذين اتَّخذُوا من دونه أَوْلِيَاء)؛ نزلت في عَامر وكنانة وَبني سَلمَة لاتخاذهم الأوثان من دون الله، وقولهم إنّ الله قد اتخذ من الملائكة بناتًا له.

قوله تعالى: (أم من هُوَ قَانِت آنَاء اللَّيْل سَاجِدا وَقَائِمًا يحذر الْآخِرَة ويرجو رَحْمَة ربه)؛ نزلت في عثمان بن عفان، وقيل في عمار بن ياسر، وابن مسعود كذلك.

قوله تعالى: (وَالَّذينَ اِجتَنَبوا الطّاغوتَ أن يَعبُدوها)؛ نزلت في ثلاثةٍ من الصحابة كانوا على الوحدانية زمن الجاهلية، ويكثرون من قول لا إله إلا الله، وهم: زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ذرٍّ الغفاريّ، وسلمان الفارسي.

قوله تعالى: (قل يَا عبَادي الَّذين أَسْرفُوا على أنفسهم)؛[ نزلت في وحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد بعد إسلامه، وقيل في مشركي مكّة المكرّمة

وعن ابن عباس أن قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآيات الثلاث. وقيل: إلى سبع آيات نزلت بالمدينة في قصة وحشي قاتل حمزة، وسنده ضعيف، وقصته عليها مخائل القصص.



وعن عمر بن الخطاب أن تلك الآيات نزلت بالمدينة في هشام بن العاصي بن وائل إذ تأخر عن الهجرة إلى المدينة بعد أن استعد لها. وفي رواية: أن معه عياش بن أبي ربيعة وكانا تواعدا على الهجرة إلى المدينة ففتنا فافتتنا، والأصح أنها نزلت في المشركين، وما نشأ القول بأنها مدنية إلا لما روي فيها من القصص الضعيفة.









أسماء سورة الزمر وسبب التسمية

سورة الزمر سميت " سورة الزمر " من عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقد روى الترمذي عن عائشة قالت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل ، وإنما سميت سورة الزمر لوقوع هذا اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن .



وفي تفسير القرطبي عن وهب بن منبه أنه سماها سورة الغرف وتناقله المفسرون، ووجهه أنها ذكر فيها لفظ الغرف، أي: بهذه الصيغة دون الغرفات، في قوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف الآية

فضائل سورة الزمر

1- أنها من المئين التي أُوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الزبور:

عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين... "

2- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَقرؤُها كُلَّ لَيلةٍ:

قال ابن خزيمة: ثنا أحمد بن عبدة... سمع عائشة تقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا ينام على فراشه حتى) يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر

موضوعات سورة الزمر

1- التَّنويهُ بشَأنِ القُرآنِ، والثَّناءُ على اللهِ تعالى الَّذي أنزَلَه على نَبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم بالحَقِّ.

2- الأمرُ بإخلاصِ العبادةِ لله، وبَيانُ شُبهةِ الَّذين عَبَدوا غَيرَه وإبطالُها، وذِكرُ بَعضِ الأدِلَّةِ على وَحدانيَّتِه؛ مِن خَلقِ السَّمَواتِ والأرضِ، وتَسخيرِه الشَّمسَ والقَمَرَ، وخَلقِ الإنسانِ... إلى غيرِ ذلك.

3- مُقارَنةٌ بيْنَ أحوالِ الكافِرينَ وأحوالِ المؤمِنينَ، وبَيانُ عاقِبةِ الصَّابِرينَ.

4- ذِكرُ بَعضِ التَّوجيهاتِ للمُؤمِنينَ، وبَيانُ حُسنِ عاقِبتِهم؛ ووَعيدُ مَن عَبَد غَيرَ اللهِ، وبَيانُ ما أُعِدَّ لهم مِنَ العذابِ.

5- بَيانُ بَعضِ دَلائِلِ وَحدانيَّةِ اللهِ وقُدرتِه.

6- ذِكرُ إنزالِ اللهِ تعالى للقُرآنِ، ومَدحُه وبيانُ حالِ المؤمِنينَ معه.

7- الحَديثُ عن بَعضِ مَظاهِرِ قُدرةِ اللهِ تعالى، ومُحاجَّةِ المُشرِكينَ، وبَيانُ ما هم عليه مِن ضَلالٍ، وما لَهم مِن سُوءِ العاقِبةِ.

8- ذِكرُ حالِ الإنسانِ في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ.

9- ذِكرُ ما يدُلُّ على سَعةِ رَحمةِ اللهِ سُبحانَه بعِبادِه، ودَعوتُهم إلى الإنابةِ إليه قبْلَ نُزولِ العَذابِ، والنَّدَمِ على التَّفريطِ حيثُ لا يَنفَعُ النَّدَمُ.

10- عَرضُ بَعضِ مَشاهِدِ يَومِ القيامةِ وأهوالِها، وأحوالِ الكافِرينَ والمؤمِنينَ، وما أُعِدَّ لكُلٍّ منهما، وتَسبيحُ الملاِئكةِ الحافِّينَ مِن حَولِ العَرشِ بحَمدِ رَبِّهم، وخَتْمُ السُّورةِ بحَمدِ اللهِ رَبِّ العالَمينَ.

أسماء سورة الزمر وفضائلها وما ورد بشأنها

أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة عن فضائل سورة الزمر

تناول البعض حديثا حول سورة الزمر مفاده: "من قرأ سورة الزُمَر استخفّها من لسانه، أعطاه الله شرف الدُنيا والآخرة، وأعزّه بلا مال ولا عشيرة حتّى يهابه من يراه، وحرَّم جسده على النّار، وبنى له في الجنّة ألف مدينة، في كلّ مدينة ألف قصر، في كلّ قصر مائة حوراء، وله مع هذا عينان تجريان، وعينان نَضَّاخَتان وجنّتانِ مُدْهامّتان، وحورٌ مقصوراتٌ في الخيام، وذَواتا أفنان، ومن كُلّ فاكهةِ زَوجانِ؟"وهذا الحديث لم يرد في كتب السنة

ولكن ثبت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة هذه السورة كل ليلة، فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: وكان يقرأ كل ليلةٍ ببني إسرائيل والزمر. أخرجه الترمذي، وصححه الألباني.

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