إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية في إحدي قري مدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية في قرية ادمو التابعة إداريا لمركز المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى المستشفي المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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