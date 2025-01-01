الأربعاء 01 يناير 2025
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مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقانا بالمنيا

وفاة شخص صدمة قطار
وفاة شخص صدمة قطار أثناء عبوره المزلقان بالمنيا

لقي شخص مصرعه في حادث قطار أثناء عبوره المزلقان في إحدى قرى مركز المنيا، وتم نقله إلى المستشفى. 

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص صدمة قطار قبلي مزلقان ماقوسه بمدينة المنيا أثناء عبوره الطريق.  

الأجهزة الأمنية في المنيا 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "وليد.ع" 25 عام إثر دهسة من قطار بالمنيا

مستشفي المنيا العام

وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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