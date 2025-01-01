الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

ندب جمال هاشم للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي لشؤون المعاهد

جمال هاشم
جمال هاشم

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بندب الدكتور جمال محمد هاشم أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون المعاهد.

قرار وزير التعليم العالي بشأن بندب الدكتور جمال هاشم  

جدير بالذكر أن الدكتور جمال محمد قد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وفروعه، كما أنه عضو لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وعضو المكتب التنفيذي مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، ومراجع معتمد لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

 

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