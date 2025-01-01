في غيبوبة تامة، إصابة ثلاثيني سقط من الطابق الثالث بالمنيا

أصيب شخص بجروح خطيرة إثر سقوطه من الطابق الثالث في إحدى قرى مركز ومدينة المنيا، وتم نقله الي المستشفي لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

سقوط شاب من الطابق الثالث في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن سقوط شاب من الطابق الثالث من أحد المنازل في قرية تله التابعة إداريا لمركز المنيا.

قرية تله التابعة إداريا لمركز المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "عمرو.س" 35 عاما بغيبوبة تامة وكسر بالجمجمة ومقيم في ذات القرية.

مستشفي الصدر بالمنيا

تم نقل المصاب إلي مستشفي الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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