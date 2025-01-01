ريال مدريد يرسم خطة ضم نجم ليفربول مجانا

يصر نادي ريال مدريد، على التوقيع مع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، لدعم مركز الظهير الأيمن.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول بختام الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد، ويستطيع اللاعب التفاوض والتوقيع مجانا الآن مع أي نادٍ.

خطة ريال مدريد لضم أرنولد

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "رغم رفض ليفربول لأي محاولة رحيل لأرنولد في يناير الجاري، لا يزال ريال مدريد يركز بشكل كامل على الصفقة في يوليو كلاعب حر".

وأضاف: "من المتوقع إجراء محادثات رسمية بين ريال مدريد وممثلي أرنولد هذا الشهر، حيث أصبح بإمكان مسؤولي الملكي الآن التفاوض وفقا لقوانين الفيفا".

واختتم خبير الميركاتو: "ريال مدريد يعمل على حسم صفقة ألكسندر أرنولد منذ شهر مارس الماضي".

يذكر أن صحيفة "الجارديان" الإنجليزية، أكدت أمس أن ريال مدريد حاول شراء الأشهر الأخيرة في عقد أرنولد مع ليفربول، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع الريدز.

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