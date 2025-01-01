الأربعاء 01 يناير 2025
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سياسة

تفاصيل زيارة وفد دفاع البرلمان لقناة السويس

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

استهلت لجنتا الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ برئاسة النائبان اللواء أحمد العوضي، اللواء أسامة منتصر، زيارتها الميدانية إلى قناة السويس، بتفقد انقاق الإسماعليه " تحيا مصر".

رئيس أنفاق الاسماعلية

واستمع الوفد البرلماني، إلي شرح متكامل من قيادات ومهندسو  هيئة قناة السويس لأهمية هذه الانفاق وانعكاستها التنموية علي سيناء،  حيث أكد الدكتور فايز فكري، رئيس أنفاق الاسماعليه، أن الانفاق تعد من أكثر المشروعات التي نُفذت بدقة ونجاح علي أحدث مستوي في العالم.

 

وأشار "فكري" إلي التجهيزات التي تضمنتها الانفاق لخدمه رواده، ومنها أنظمة الاضاءه المتدرجة التي تتغير من الشده والأقل حسب الاضاءه بالخارج وتعمل إليكترونيا، بالاضافة إلي الردارات علي مدار طوله بما يمكن غرفه التحكم من المتابعة والتوجه السريع حال حدوث أي  اشكاليه، فضلا عن شاشات العرض التي تثبت السرعه والتعليمات، والنظام صوتي لمخاطبة العابرين.

مستشار رئيس هيئة قناة السويس

وقال خالد عزازى مستشار رئيس هيئة قناة السويس،: "سيظل التاريخ يذكر هذا الانجاز"، لافتًا إلي حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ قرار حفر القناه الجديدة والانفاق التي لا تعد فقط بمثابه أمن قومي لمصر، إنما مشاريع سيذكرها التاريخ، مضيفا: " تكلفه النفق الواحد بحسبه اليوم قد تصل إلي 8 مليار جنيه".

 

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

ونوه "عزازي" إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء 22 كوبري معدني جديد من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي نحو تعمير سيناء، وتم افتتاح 2 منهم منذ 10 أيام وجاري العمل علي ال20 الاخرين.

 

تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام

 

وتعد "انفاق الإسماعيلية - تحيا مصر" التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتربط بين الدلتا وأرض الفيروز "سيناء"؛ أحد المشاريع الكبرى التي تُساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام، ويُعتبر جزءًا من جهود الدولة لتحسين شبكة الطرق والنقل، خاصة في مناطق قناة السويس، مما يجعله أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالات النقل، الأمن، والاقتصاد.

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