إيلين، أول مولودة في عام 2025

كشفت وزارة الصحة والسكان عن معلومات بخصوص أول مولود مقيد على منظومة المواليد والوفيات التابعة لوزارة الصحة في عام 2025.

أول مولودة في 2025

وقالت وزارة الصحة: إن أول مولودة سجلت بمكاتب الصحة، اسمها "إيلين مجاهد محمد عبد المبدي" وسجلت بمكتب صحة أبو تشت محافظة قنا.

وأكدت وزارة الصحة أنه على الرغم من أن تاريخ ميلاد إيلين يعود إلى 24 ديسمبر 2024، إلا أنه أهلها تقدموا لتسجيلها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأصبح تاريخ التسجيل لدى المنظومة في 1 يناير 2025.

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