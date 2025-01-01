إصابة 4 أشخاص بالاختناق في تسرب غاز بالمنيا

أصيب 4 أشخاص بالاختناق، إثر تسرب الغاز، في مدينة المنيا، تم نقل المصابين المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

حادث تسرب غاز داخل منزل بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن يتضمن تسري غاز من إحدى منازل شارع الأسباني، بحي غرب مدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 اشخاص بالاختناق وهم رانيا محمد سيد، 13 سنة، وشقيقتها عليا، 17 سنة، وفاطمة كامل عبد الشافي، 29 سنة، ووالدها كامل، 60 سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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