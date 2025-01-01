الأربعاء 01 يناير 2025
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رياضة

إقامة كأس العرب نسخة 2025 في قطر تحت مظلة الفيفا

كاس العرب،فيتو
كاس العرب،فيتو

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إقامة كأس العرب للمنتخبات في نسخته الحادية عشرة والثانية تحت مظلة الفيفا خلال عام 2025 في قطر.

وفي استعراض للبطولات التي سيُنظمها الفيفا خلال عام 2025، والتي ستكون على رأسها كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، أدرج الفيفا كأس العرب ضمن قائمة البطولات خلال عام 2025.


وقال الفيفا، عبر موقعه الإلكتروني، «بناء على طلب الاتحاد القطري لكرة القدم، ستستضيف قطر بطولة كأس العرب أعوام 2025 و2029 و2033، والتي ستتبع مبدأ المنافسة الدعوية غير المدرجة في روزنامة المباريات الدولية. الجزائر هي حاملة اللقب الحالي، بعد أن رفعت الكأس في بطولة 2021 في قطر بفوزها 2-0 على تونس».

واحتضنت قطر النسخة العاشرة من البطولة والأولى تحت مظلة الفيفا أواخر عام 2021، والتي شهدت تتويج الجزائر باللقب العربي للمرة الأولى في تاريخ منتخب الجزائر.

 

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