الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ديوان "بخفة ساحر" أحدث إصدارات قصور الثقافة

ديوان بخفة ساحر،
ديوان بخفة ساحر، فيتو

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ديوان "بخفة ساحر"، أشعار بالعامية المصرية، للشاعر عبده المصري، ضمن سلسلة أصوات أدبية.

ديوان بخفة ساحر 

وجاء بالغلاف: يقدم عبده المصري قصيدة شعرية طويلة محملة بشحنات جمالية متصلة ببعضها في خيط جمالي ودلالي على مستوى الشكل والبناء، ونجح الشاعر فى تقديم تراجيديا فاعلة تقوم على البوح وتعرية الواقع وإبراز تناقضاته، فضلا عن مساءلة الماضي لكن من دون تحويله إلى يوتوبيا ساذجة.

 

و من الديوان:
ح تنتهي..
أكيد ح تنتهي..
الحرب، والقصف، وصوت الدانات..
والردم، والنوم في الخيام 
وانتظار الصبح، والخوف من الظلام
ودفن البنات..
والعيال، والنسا، والرجال..
في قبر جماعي..
من غير علامه وشاهد 
ومن غير أسامي
أكيد ح تنتهي..
وح يرجعوا التلامذه للمدارس
والأمهات تجهز الفطار 
ويرجع الرجال..
من الدكاكين، والمصانع..
ومكاتب الحكومه
يريحوا فى ساعة المسا
وترجع القهاوى تتفتح..
وتسمعوا الأدان، وجرس الكنيسه
وتفرحوا بجوار الصبي 
وسترة الصبيه
وضحكة الحفيد، وفرحة الجدود
وينزاح التراب، والغبار 
أكيد ح تنتهي..
ح تنتهي.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة أصوات أدبية ديوان بخفة ساحر قصور الثقافة
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