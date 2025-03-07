معجزات الرسول، مخاطبته لقتلى بدر من المشركين

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ المرسلين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.

مخاطبته لقتلى بدر

من بين تلك المعجزات التي وقعت لرسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه خاطب قتلى بدر من المشركين بعد قتلهم وإلقائهم في طوى من أطواء بدر، (وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار).

بعد ثلاثة أيام من دفن القتلى

وقد أوضح ابن حجر في "فتح الباري" أن تلك البئر كانت مطوية فانهدمت فصارت كالركي، وحين تعجب المسلمون من خطاب الرسول، صلى الله عليه وسلم، للكفار خاصة بعد مرور ثلاثة أيام على دفنهم بها، أخبرهم أنهم يسمعونه أكثر مما يسمعه أصحابه من الأحياء.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه، عن أبي طلحة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلًا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث.

ومرت ثلاثة أيام بعد نصر بدر

وكان، صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ظهر (انتصر) على قوم، أقام بالعرصة (ساحة المعركة) ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدت عليها رحلها، ثم مشى، واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي (الحفرة التي دفن فيها قتلى الكفار)، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: "يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، أيسُّركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟".

قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم".

قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخًا وتصغيرًا، ونقيمة، وحسرة وندمًا.

ووأورد ابن حجر في كتابه "فتح الباري"، من أسماهم رسول الله، ومنهم: عبيدة والعاص ابني أبي أحيحة، وسعيد بن العاص بن أمية، وحنظلة بن أبي سفيان، والوليد بن عتبة بن ربيعة، وبالطبع أبو جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وغيرهم.

تحديد أماكن قتل المشركين

وروي عن أنس أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال ليلة بدر: "هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا، ووضع يده على الأرض، هذا مصرع فلان إن شاء الله غدًا ووضع يده على الأرض، فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا تلك الحدود، جعلوا يُصرعون عليها، ثم أُلقوا في القليب (البئر القديمة).



وجاء سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، فقال: يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد الله حقًا؟ قالوا: يا رسول الله تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟! فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا عليّ".



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