وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، والتي تقوم بتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر الثقيلة وغيرها من المنتجات العسكرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة بصفة دورية.

وقام الوزير "محمد صلاح" بالمرور على خطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية بالشركة والمصانع الخاصة بإنتاج وتجميع الذخائر وقذائف الأعماق والفتيل الانفجاري، كما تفقد المخازن؛ للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية والتي تؤمن عمل الشركة وتكفل التشغيل الأمن لها حاليًا ومستقبلًا.

مصنع إنتاج مادة الفورمالدهيد

وخلال الجولة تفقد "الوزير" مصنع إنتاج مادة الفورمالدهيد والتي تستخدم في صناعة الأخشاب و المطهرات والصباغة والبلاستيك، إلى جانب خطوط إنتاج ( اليوريافورمالدهيد -الهكسمين – أقراص الوقود الجاف) والتي تعمل على تغطية مطالب السوق المحلي.

مصنع المطاط والقناع الواقي

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي، مصنع المطاط والذي يقوم بإنتاج القناع الواقي وغيرها من المنتجات المطاطية التي تدخل في صناعة الكثير من المعدات العسكرية والمدنية.

مصنعي الرزينة والبويات

كما قام الوزير خلال الزيارة بالمرور على مصنعي الرزينة والبويات والذي يقوم بإنتاج البويات المتخصصة والمتنوعة و التي تدخل في خدمة القطاعين الحربي والمدني على حد سواء، كما يتم استخدامها في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ما بين مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري على مستوى الجمهورية وتجدر الإشارة إلى أن هذه البويات التي تنتجها شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تتميز بالعديد من الخواص، حيث تستخدم هذه الدهانات تحت الماء وفي كافة الأجواء المناخية المتغيرة.

ورافق الوزير خلال الزيارة المهندس إميل إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

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