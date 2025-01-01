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رياضة

رابطة الأندية الإسبانية تصدم برشلونة بشأن داني أولمو

داني اولمر،فيتو
داني اولمر،فيتو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني رفض طلب برشلونة بتسجيل اللاعب داني أولمو.


وقالت الرابطة: إن برشلونة لم يقدم أي ضمانات رسمية كافية تتيح للنادي تسجيل لاعبين جدد بداية من 2 يناير المقبل.


هذا القرار يعني أن برشلونة لن يتمكن من تسجيل أولمو أو حتى باو فيكتور ضمن صفوف الفريق ليلعبان بالنصف الثاني من الموسم.

 

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن برشلونة لا يزال يأمل في حل المشكلة وسيحظى بمهلة إضافية حتى يوم 3 يناير الجاري.

وفقا للتقارير فإن أولمو سيصبح حرًّا في التعاقد مع أي فريق آخر في حالة فشل تسجيله بقائمة برشلونة كما سيكون له الحق في الحصول على كامل تعاقده مع الفريق حتى عام 2030.

وفي حالة عدم القدرة على تسجيل باو فيكتور سيظل لاعبًا في برشلونة ولكن بدون تسجيل لحين إدراج اسمه في قائمة الفريق في وقت لاحق بعد تسوية أمور النادي.

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