وزير النقل: تطوير 33 ورشة سكة حديد قائمة وإنشاء 10 أخرى جديدة

قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة تفقدية بمشروع انشاء ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بارض مهمشة المقامة على مساحة 40 الف متر مسطح ( 9.5 فدان ) والتي نفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري حيث كان في استقبال سيادته كل من المهندس /وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي والمهندس / محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة والمهندس/ علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.



تفقد الوزير التشطيبات النهائية لاقسام الورشة المختلفة التي وصلت معدلات تنفيذها إلى95% حيث تم تفقد الجمالون الرئيسي الذي يقع على مساحة 10000متر2 والذي ينقسم إلى ورشة للصيانة بارتفاع 13 متر بها مشايات علوية (منسوبين) وعدد 7 سكك على اعمدة معدنية ومجاري خرسانية وعدد 6أوناش علوية حمولة من (10: 50) طن بالإضافة إلى ورشة للعمرات الثقيلة بها اوناش علوية ومخزن لقطع الغيار الثقيلة ومخزن لقطع الغيار الخفيفة وكذلك رصيف التحميل وورشتي الصيانة الخفيفة ومخرطة العجل الأرضية والجمالون الخاص باستقبال وفحص الجرارات والمقام على مساحة 200 متر والجمالون الخاص بإختبار تحميل الجرارات والمقام على مساحة 300متر ومنطقة تخزين الجرارت التي تتسع ل 40 جرار كما تم تفقد المبني الإداري المقام على مساحة 1600 م٢ والمكون من ثلاثة أدوار والذي يشمل المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والتدريب والخدمات ومصلى وبوفيه وعياده كما اطلع الوزير على الموقف التنفيذي النهائي لأعمال شبكات الكهرباء وشبكة صرف المطر وأعمال التهوية والتكييف وشبكة التغذية وصرف الزيوت والصرف الصحي بالإضافة شبكات البيانات

و أكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال جولته التفقدية ان انشاء هذه الورشة العملاقة يأتي في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي (الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري ) وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33ورشة قائمة -انشاء 10 ورش جديدة )، كما تاتي في اطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الانتاجية المختلفة والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة

لافتا الى التعاون مع شركة وابتك الامريكية وأنه تم إنشاء هذه الورشة الجديدة بمنطقة مهمشة لاجراء اعمال الصيانة والعمرات المختلفة لجميع الجرارات الموردة من الشركة والتي تتمتع بأحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال وذلك بغرض الدعم المستمر لقوة الجر بالسكة الحديد، بما يساهم في تقديم افضل مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك المساهمة في أعمال نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية مضيفا أن الورشة سيتم امدادها بأحدث أنواع المعدات ذات التكنولوجيا العالمية وان يتوافر بها اطقم من المهندسين والفنيين المصريين للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة الى جانب عدد من خبراء شركة وابتك الامريكية خاصة وانه تم تدريبهم وفقا لأعلى مستويات التدريب على أيدي خبراء شركة وابتك سواء في أمريكا أو في مصر.



كما أوضح الوزير أنه تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز وأيضا جاري التعاون مع شركة سوتيك ايجيبت لصيانة وعمرة العربات المجرية بورشة أبو غاطس ومن المخطط إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل لصيانة وعمرة هذه النوعية من العربات.



وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل للعنصر البشري بالسكة الحديد بإعتباره أحد مكونات الخطة الشاملة لتطوير السكك الحديدية، قام الفريق مهندس / كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بتكريم عدد (30 ) من العاملين بالهيئة وبيانهم كالتالي: ( 2 مهندس، 2 رئيس قطار ، 14 قائد قطار ومساعديهم ، 1 مشرف قطارات، 1 مضيف قطار، 3 خفير وفني منفذ ، 3 ملاحظ بلوك ، 2ملاحظ تكييف وخراط ، 1 مستصحب عربة القوى، 1 فنى براد ) والذين قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنعوا مخاطر وحوادث كانت علي وشك الحدوث وحافظوا علي أرواح عدد من المواطنين والركاب وتميزوا في أداء اعمالهم.

و في بداية كلمته خلال فعاليات التكريم قدم الوزير التهنئة باسمه وكل العاملين بوزارتي الصناعة والنقل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة العام الميلادي الجديد كما قدم الوزير الشكر للمكرمين على ما قاموا به من أعمال ساهمت في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة مؤكدًا أن هؤلاء المكرمين نماذج مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ويجب أن يتفانى جميع العاملين في الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكات الهيئة مشيرا الى أن هذا التكريم يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد عناصر نـجاح المنظومة وفي إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مؤكدا على ضرورة استمرار تأهيل وتدريب العنصر البشري فنيًا وثقافيًا وتوفير الرعاية الصحية المتميزة له وكذلك خلق بيئة عمل مناسبة تتسم بالعدالة والشفافية بالإضافة إلى تقديم خدمات مميزة للعاملين بنادي السكة الحديد وأعلى مستويات الخدمة الطبية بمستشفى السكة الحديد كما سيتم المحافظة على أصحاب الخبرات من طوائف التشغيل ممن يقومون بالانتاج .



واضاف أن من سيثبت تعاطيه للمخدرات سيتم فصله فورا وأن على كافة قائدي القطارات الالتزام بالتعليمات واللوائح الخاصة بالتشغيل وعدم غلق جهاز ATC نهائيا ومن سيغلق الجهاز سيتم فصله وذلك ضمن إجراءات السلامة والأمان ومضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات ممن يحققون الضوابط الآتية (عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار علي خطوط شبكة السكك الحديدية- عدم إغلاق جهاز ATC والمحافظة علي سلامة الركاب والقطار - الالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات للمحطات- الاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج ).

وكذلك العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير السكك الحديدية الجاري تنفيذها سواء مشروعات نظم الإشارات أو المحطات أوتطوير السكة او انشاء الخطوط الجديدة وغيرها والمحافظة على كافة الأصول ومهمات وقطع غيار السكك الحديدية مشيرا الى ان المحافظة على تلك المهمات مسئولية كافة العاملين بالهيئة ويجب أن يتفانى جميع العاملين في المحافظة عليها لافتا الى ان هناك خطة لتوطين صناعة قطع الغيار المختلفة ضمن خطة توطين مختلف الصناعات في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي كما استمع الوزير خلال اللقاء إلى مقترحات عدد من العاملين فيما يتعلق بمنظومة العمل بالسكك الحديدية

و القى هشام عبد الواحد نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية كلمة تحدث فيها عن الإنجازات الكبيرة التي شهدتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال الفترة الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع مشيرا إلى أنه بعد أن كانت السكة الحديد تنقل ٨٠٠ ألف راكب يوميا أصبحت تنقل الآن ١.٢ مليون راكب يوميا، وبعد أن كانت تنقل 4 مليون طن بضائع سنويا أصبحت تنقل الآن 8 مليون طن بضائع في العام، وبعد أن كانت السكة الحديد تعاني من ضعف مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات - ارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظمت مواعيد وخدمات القطارات وانه من المستهدف للوصول في ۲۰۳۰ إلى طاقة نقل ٢ مليون راكب يوميا و١٣ مليون طن بضائع سنويا وكذلك الوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية متوجها بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللحكومة المصرية ولنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة على الدعم المستمر لمنظومة السكك الحديدية.

وتابع أن هناك رسالة يطلب من الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إيصالها إلى الرئيس / عبد الفتاح السيسي جاء فيها " أننا العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بكل طوائفها نرسل لفخامته رسالة حب وتقدير واحترام وإخلاص ودعاء إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظه لمصرنا الغاليةكما أن العاملين بالسكك الحديدية يتعهدون باستكمال مشوارهم لتطوير السكك الحديدية والوقوف الدائم خلف دولتهم وخلف رئيسهم ويقولون لفخامة الرئيس سر على بركة الله نحو مصر الحديثة والله الموفق"

ومن جانبه أكد الوزير اننا ندعو الله عز وجل أن يبارك جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويسدد خطاه لافتا الى ان الانجازات والتنمية الشاملة التي تحققت في مختلف المجالات لم تكن لتتحقق لولا العزيمة والإصرار والإرادة القوية لفخامة الرئيس وشجاعته ورؤيته الثاقبة للأمور وحبه للوطن وتفانيه من اجل خدمة الشعب المصري العظيم.



وأكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق أن كل العاملين بالسكك الحديدية ومترو الانفاق يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويقفون خلف سيادته لاستكمال مسيرة بالإنجازات الكبيرة في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق وفي كافة المجالات بالدولة المصرية.

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