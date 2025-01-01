الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: عام 2024 الأكثر عنفًا من المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية

المستوطنين اليهود
المستوطنين اليهود

أعلن  مكتب الأمم المتحدة  لتنسيق الشؤون الإنسانية "الاوتشا"، لأن عام 2024 شهد أعلى عدد من الحوادث المتعلقة بالمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أن بدأ المكتب بحفظ السجلات قبل عقدين.

عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية 


وقال المكتب، في تقريره اليومي: لقد أسفرت حوالي 1400 حادثة عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إتلاف الممتلكات أو كليهما.

وبين أنه من بين 4700 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية في العام الماضي، ذكر 12 بالمئة، أن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول أسباب رئيسية أجبرتهم على ترك منازلهم أو مجتمعاتهم.

 

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى



وأضاف التقرير أن العام 2024 شهد ثاني أعلى عدد من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء تسجيلات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بعد عام 2023 الذي كان الأعلى.

عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية 


ولفت المكتب إلى أنه استشهد أكثر من 480 فلسطينيًّا، بينهم 91 طفلًا، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معظمهم قتل على يد القوات الإسرائيلية.

ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن العمليات الإسرائيلية في عامي 2023 و2024 في الضفة الغربية شملت غارات جوية وتكتيكات حربية أخرى يبدو أنها تتجاوز وسائل إنفاذ القانون القياسية، وفق البيان.
 

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المستوطنين الاسرائيليين الضفة الغربية القدس الأمم المتحدة فلسطينيين جيش الاحتلال

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