الأربعاء 01 يناير 2025
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باستثمارات 2.5 مليون يورو.. تفاصيل أول خط لإعادة تدوير عبوات الكرتون (إنفوجراف)

تفاصيل أول خط لإعادة
تفاصيل أول خط لإعادة تدوير عبوات الكرتون

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (بطاقة 8000 طن سنويا.. افتتاح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة). 


تفاصيل أول خط لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة

ووصلت استثمارات أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة إلى 2.5 مليون يورو بالتعاون بين “تتراباك” للمواد الغذائية و"يونيبورد" لإنتاج الورق المقوى.
 

May be an image of ‎8 people and ‎text that says "‎주산 mMitug بطاقة 8000 طن سنويّا.. افتتاح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة PROTECTS تعاون بين "نتراباك" للمواد الغذائية و"يونيبورد" لإنتاج الورق.المقوى. UNIBOARD BOARD LMOUTAHEDA بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات. TetraPak GO HATS ជញញ 8000 طن حجم الإنتاج سنويًا 1000 00 2.5 مليون يورو يساهم في خفض دلات اثات الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى لخط الإنتاج 5سنوات الانبع الكربوني يدعم تطبيق معابير الاستدامة وتحسين وضع البيئ بة العام يدعم الشراكة بين القط القطاع الخاص.والحكومة. 00000000 WWW.IDSC.GOV.EG فى مصر:المصدر وزارة.السئة‎"‎‎

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خط إنتاج لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة عبوات الكرتون المستخدمة تتراباك للمواد الغذائية يونيبورد لإنتاج الورق المقوى

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