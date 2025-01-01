الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خلاف بين محمد نجاتي ومصطفى شعبان في حكيم باشا

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

يواصل النجمان مصطفي شعبان ومحمد نجاتي تصوير أحداث دروهما في مسلسل حكيم باشا المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان المقبل.

ويلعب محمد نجاتي شخصية ابن عم مصطفي شعبان الذي نشأ في قرية صعيدية، وله خلافات مع حكيم باشا الذي يقدمه مصطفي شعبان ويتصاعد الأمر بينهما إلي أن يقام كبار القرية بحل الأمر بينهما.

 

تفاصيل مسلسل حكيم باشا

ويتعرض مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل “حكيم باشا” لمطاردة من قبل عصابة تعمل في الآثار، لأنهم يريدون الحصول على ما لديه من آثار. 

ويدخل الفنان مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار. 

 

وخلال أحداث العمل يلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بإبلاغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

وخضع الفنان مصطفى شعبان  للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

ومسلسل "حكيم باشا"، يشارك في بطولته دينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حكيم باشا مسلسل حكيم باشا محمد نجاتي مصطفى شعبان مسلسلات رمضان أبرز مسلسلات رمضان 2025 رمضان

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، 4 نساء في حياة مصطفى شعبان بـ"حكيم باشا"

ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

أخبار مصر: زيادة أسعار الزيت وجبنة دومتي ونسكافيه، زواج مصطفى شعبان، حريق بمحافظتين بداية 2025، تطورات جديدة بواقعة نجل القرضاوي

جدول الإجازات الرسمية في عام 2025

في بداية 2025، حركة تنقلات موسعة لضخ دماء جديدة بهيئة الرعاية الصحية

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل ختام الجولة السابعة

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

بعد إعلان زواجه رسميا، كيف بدأت قصة حب مصطفي شعبان و هدى الناظر

نمو صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 17% خلال 2024

منوعات

المزيد

انهيار جليدي يدمر جرافة أثناء تنظيف طريق في تركيا

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

خبيرة أبراج عن 2025: محاولة اغتيالات رؤساء واضطرابات ببلدان عربية وهذا ما يحدث في مصر

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء

استقرار باستثناء هذه المناطق، الأرصاد تزف بشرى عن طقس أول أيام العام الجديد 2025

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احذر، أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية