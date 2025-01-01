الأربعاء 01 يناير 2025
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رياضة

الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على مودرن سبورت بالدوري المصري

الاسماعيلي
الاسماعيلي

الدوري المصري، يحل الإسماعيلي، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا ثقيلا على مودرن سبورت، على أرضية ستاد القاهرة الدولي. 

 

ويبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط وتحسين موقفه بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

 

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق فوزه الثاني في بطولة الدوري الممتاز في مباراة اليوم، فيما يسعى مودرن سبورت لتحقيق فوزه الأول بالبطولة هذا الموسم مغادرة المركز الأخير. 

 

وحصد الإسماعيلي 6 نقاط خلال مشواره بالدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.

بينما حصد مودرن سبورت 4 نقاط فقط، بعدما خاض 6 مباريات، حيث تعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين، ولم يتذوق مودرن سبورت طعم الانتصارات حتى الآن في البطولة، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين، واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

 

وتختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي مودرن سبورت ضد الاسماعيلي، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

1 الزمالك 14 نقطة
2 بيراميدز 14 نقطة
3 الأهلي 12 نقطة
4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة
5 المصري البورسعيدي 12 نقطة
6 زد اف سي 10 نقاط
7 فاركو 10 نقاط
8 بتروجيت 9 نقاط
9 الاتحاد السكندري 9 نقاط
10 غزل المحلة 8 نقاط
11 طلائع الجيش 8 نقاط
12 الإسماعيلي 6 نقاط
13 حرس الحدود 6 نقاط
14 إنبي 6 نقاط
15 الجونة 6 نقاط
16 سموحة 5 نقاط
17 البنك الأهلي 5 نقاط
18 مودرن سبورت 4 نقاط

 

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعة 4 و7 مساء بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء، وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

 

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير في الرابعة عصرا على استاد الدفاع الجوي، وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصرًا باستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء باستاد السويس الجديد.

 

 

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