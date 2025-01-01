الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نيكول سابا تتألق في حفل رأس السنة بالشروق بحضور كامل العدد (صور)

نيكول سابا، فيتو
نيكول سابا، فيتو

أحيت النجمة نيكول سابا قبل قليل، حفل رأس السنة بنادي هليوبوليس الشروق بحضور كامل العدد من جمهورها من أعضاء النادي؛ لتختتم نيكول عاما من النجاحات، وإعلانها عن مفاجآت مميزة خلال العام الجديد.


وحرصت نيكول على الترحيب بالجمهور الذي تفاعل معها بمجرد ظهورها على مسرح الحفل لتبدأ حفلها الغنائي وتقدم مجموعة مميزة من أهم أغانيها الحديثة والسابقة التي أحبها الجمهور ليتفاعل الجمهور بالتصفيق والهتافات كما تفاعلت نيكول مع الجمهور ولبت طلباتهم والأغنيات التي طلبوها منها.

 

 

وحرص الجمهور على التواجد في الحفل بكثافة رغم برودة الأجواء، وعقب الحفل تجمهر محبي نيكول حول سياراتها في محاولة لالتقاط الصور معها وبالفعل تفاعلت مع الجمهور وحرصت على التقاط الصور معهم، ليعيد الحفل ذكريات المشهد الشهير في فيلم التجربة الدنماركية.

ويعد الحفل هو ختاما لعام من النجاحات لنيكول حيث طرحت مجموعة من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "الكت كاتي وخلصت خلاص وغيرها" بالإضافة إلى عدد كبير من الحفلات الناجحة بمصر وعدد من دول الوطن العربي على مدار العام.

 

 

حفل نيكول سابا 

وتحضر النجمة نيكول سابا عددا من المفاجآت لجمهورها خلال العام الجديد من خلال مجموعة من الأغنيات التي تنوي طرحها على مدار العام بالإضافة إلى تواجدها بدور جديد ومختلف في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "وتقابل حبيب" مع النجمة ياسمين عبد العزيز وعدد كبير من النجوم وتتكتم على تفاصيل الشخصية التي تقدمها خلال رمضان حيث تعتبر جديدة من نوعها.

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