الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

المعمل الجنائي: موقد الغاز سبب حريق مطعم بالدقي

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة الدقي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مطعم فى منطقة الدقي دون وقوع خسائر بشرية.

 

حريق داخل مطعم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم فى منطقة الدقي.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات  والسيطرة على الحريق.

وكشف الفحص، بأن الحريق نشب  داخل المحل أسفل عقار، وبسؤال المسئول عن المطعم أكد نشوب الحريق بسبب نيران موقد الغاز، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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نيابة الدقي قوات الحماية المدنية غرفة عمليات النجدة بمديرية امن الجيزة غرفة عمليات النجدة

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