الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

اليوم، انعقاد مجلس الحديث الثالث والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين

مجلس الحديث الثالث
مجلس الحديث الثالث والعشرين، فيتو
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ينعقد اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير ٢٠٢٥م، مجلس الحديث الثالث والعشرين، لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر الشريف، منهم:  الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه؛ والأستاذ الدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

 جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة السنة النبوية

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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