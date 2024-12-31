الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خليجي 26، شوط أول سلبي بين البحرين والكويت

البحرين
البحرين

 خليجي 26، تعادل المنتخب البحريني مع نظيره منتخب الكويت سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد جابر الأحمد الدولي في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وسيطر المنتخب البحريني على معظم مجريات الشوط الأول حيث تجاوز الاستحواذ على الكرة الـ60% ولكن لم ينجح في تسجيل الأهداف.

فيما تراجع الكويت للخلف ولعب على الكرات المرتدة.

 

تشكيل البحرين أمام الكويت 

في حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

في خط الدفاع: عبد الله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان.

في خط الوسط: كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون.

في خط الهجوم: علي مدن، مهدي حميدان، مهدي عبد الجبار.

فيما جلس على مقاعد البدلاء: السيد محمد جعفر، عمار محمد، هزاع علي، فينسينت إيمانويل، محمد عادل، جاسم الشيخ، عبد الوهاب المالود، السيد الوداعي، إبراهيم الختال، حسين عبد الكريم، محمد الرميحي، إسماعيل عبد اللطيف.

تشكيل الكويت أمام البحرين 

في  حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

في خط الدفاع: مشاري العنزي، خالد محمد، فهد الهاجري، سلطان العنزي. 

في خط الوسط: محمد دحام، حمد الحربي، رضا هاني. 

في خط الهجوم: مبارك الفنيني، معاذ العنزي، يوسف ناصر.

القنوات الناقلة لمباراة نصف نهائي كأس خليجي 26 

تذاع مباراة عمان ضد السعودية في نصف نهائي كأس الخليج، على قنوات AD Sports 1 HD، Alkass One HD، Kuwait Sports HD، Dubai Sports 1 HD.

ويحصل بطل خليجي 26 على مليون دولار كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحرين الكويت خليجي 26 المنتخب البحريني الكويت والبحرين

مواد متعلقة

مصدر يكشف أزمة جديدة تواجه الزمالك لتفعيل بند شراء بنتايك

خليجي 26، تالايتش يعلن تشكيل البحرين أمام الكويت

عمان بـ 10 لاعبين تفوز على السعودية وتصعد لنهائي خليجي 26 (فيديو وصور)

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

اللجنة الفنية لـ اتحاد الكرة تضع دستور العمل في اجتماعها الأول

خليجي 26، بطاقة حمراء في شوط أول سلبي بين السعودية وعمان (صور وفيديو)

المصري يتعادل مع سيراميكا 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

بسبب الأزمة المالية، ممدوح عباس يشن هجوما على رموز الأبيض

ads

الأكثر قراءة

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

السلطات الليبية في طرابلس تهاجم المحال لمصادرة حلويات رأس السنة وأشجار الكريسماس (صور)

مصدر يكشف أزمة جديدة تواجه الزمالك لتفعيل بند شراء بنتايك

غدا، بدء تطبيق قرار مد الإعفاء من الرسوم لعملاء إنستاباي

أحمد الشرع يستقبل وفدا من الطائفة المسيحية في دمشق (صور)

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

بسبب الأزمة المالية، ممدوح عباس يشن هجوما على رموز الأبيض

منوعات

المزيد

أضواء ساطعة وأجواء احتفالية، ممشى أهل مصر يستقبل 2025 (صور)

سوريون وسودانيون وفلسطينيون يحتفلون برأس السنة وسط القاهرة (فيديو)

كيت ميدلتون تلجأ لوالدتها بعد مرورها بعام قاس، ما القصة؟

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية وأذكار لا تفوتك مع دخول شهر رجب الأصب

تفسير حلم عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

الإفتاء: غدًا الأربعاء غرة شهر رجب لعام 1446 هجريًا

المزيد
الجريدة الرسمية