خليجي 26، شوط أول سلبي بين البحرين والكويت

خليجي 26، تعادل المنتخب البحريني مع نظيره منتخب الكويت سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد جابر الأحمد الدولي في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وسيطر المنتخب البحريني على معظم مجريات الشوط الأول حيث تجاوز الاستحواذ على الكرة الـ60% ولكن لم ينجح في تسجيل الأهداف.

فيما تراجع الكويت للخلف ولعب على الكرات المرتدة.

تشكيل البحرين أمام الكويت

في حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

في خط الدفاع: عبد الله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان.

في خط الوسط: كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون.

في خط الهجوم: علي مدن، مهدي حميدان، مهدي عبد الجبار.

فيما جلس على مقاعد البدلاء: السيد محمد جعفر، عمار محمد، هزاع علي، فينسينت إيمانويل، محمد عادل، جاسم الشيخ، عبد الوهاب المالود، السيد الوداعي، إبراهيم الختال، حسين عبد الكريم، محمد الرميحي، إسماعيل عبد اللطيف.

تشكيل الكويت أمام البحرين

في حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

في خط الدفاع: مشاري العنزي، خالد محمد، فهد الهاجري، سلطان العنزي.

في خط الوسط: محمد دحام، حمد الحربي، رضا هاني.

في خط الهجوم: مبارك الفنيني، معاذ العنزي، يوسف ناصر.

القنوات الناقلة لمباراة نصف نهائي كأس خليجي 26

تذاع مباراة عمان ضد السعودية في نصف نهائي كأس الخليج، على قنوات AD Sports 1 HD، Alkass One HD، Kuwait Sports HD، Dubai Sports 1 HD.

ويحصل بطل خليجي 26 على مليون دولار كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

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