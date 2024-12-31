قرينة السيسي مهنئة المصريين بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون عام خير وسلام

وجهت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى الشعب المصري قائلة: كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد.. أدعو الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وسلام، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

وفي السياق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى الشعب المصري العظيم قائلا: أتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم وكل شعوب العالم، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد ٢٠٢٥، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحمل لنا في طياته كل الخير والازدهار والتقدم، وأن تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا، مواصلين العمل يدًا بيد من أجل مستقبل يعمه السلام والاستقرار، وتسوده روح التعاون والتكامل من أجل رفاهة البشرية..كل عام وأنتم بخير.



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