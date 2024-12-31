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رياضة

خليجي 26، تالايتش يعلن تشكيل البحرين أمام الكويت

البحرين
البحرين

 خليجي 26، أعلن الكرواتي دراجان تالايتش المدير الفني لـ المنتخب البحريني تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب الكويت في المباراة التي تجمعهما على استاد جابر الأحمد الدولي في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

تشكيل البحرين أمام الكويت 

في حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

في خط الدفاع: عبد الله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان.

في خط الوسط: كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون.

في خط الهجوم: علي مدن، مهدي حميدان، مهدي عبد الجبار.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء: السيد محمد جعفر، عمار محمد، هزاع علي، فينسينت إيمانويل، محمد عادل، جاسم الشيخ، عبد الوهاب المالود، السيد الوداعي، إبراهيم الختال، حسين عبد الكريم، محمد الرميحي، إسماعيل عبد اللطيف.

موعد مباراة البحرين والكويت 

 ويلعب المنتخب البحريني أمام  الكويت، في استاد جابر الأحمد الدولي، اليوم الثلاثاء، في الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة نصف نهائي كأس خليجي 26 

تذاع مباراة عمان ضد السعودية في نصف نهائي كأس الخليج، على قنوات AD Sports 1 HD، Alkass One HD، Kuwait Sports HD، Dubai Sports 1 HD.

ويحصل بطل خليجي 26 على مليون دولار كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

 

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