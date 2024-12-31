الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

يسرا تهنئ جمهورها بالعام الجديد

يسرا، فيتو
يسرا، فيتو

هنأت الفنانة يسرا جمهورها بالعام الجديد 2025.

وكتبت يسرا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة “إكس”: “أتمنى للعالم أجمع عامًا جديدًا سعيدًا! أتمنى أن يحمل العام القادم السعادة والسلام والفرح اللامتناهي للجميع”.

وتغيب الفنانة يسرا عن المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل بسبب ضيق الوقت بحسب ما أعلنت في وقت سابق.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

 

وكان آخر أعمال يسرا الدرامية مسلسل “1000 حمدالله ع السلامة ” والتي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك بجانب يسرا في بطولته، كل من  محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وعنبة، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل.

 

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