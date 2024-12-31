جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال حملة معاك في الغيط، انفوجراف للتعريف بأهمية وأهداف صندوق التكافل الزراعى.

ووفقا الانفوجراف يهدف الصندوق إلى دعم المزارعين وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، كذلك يغطي الأضرار الناتجة عن مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية والحد من آثارها، كما يوفر أيضا منظومة متكاملة من الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم.

ويساهم الصندوق في الإصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية والربط معها، كما يوفر خدمات تأمينية عادلة للمزارعين وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، كذلك يقدم الحماية للمزارعين في ظل التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي.

ويستهدف الصندوق أيضا تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، كما يدعم مركز المزارعين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم على الائتمان اللازم، كذلك يتم من خلاله الربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية وزيادة الصادرات الزراعية.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد ترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من خبراء الاقتصاد الزراعي، وشركات التأمين، لمناقشة آليات عمل الصندوق، وسبل تقديم الدعم من خلاله للمزارعين.

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