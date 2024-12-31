معزوفة اليوم السابع، رواية جديدة لـ جلال برجس تصدر قريبا

يصدر قريبا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية “معزوفة اليوم السابع” للكاتب جلال برجس، حيث من المقرر أن يتم طرحها ضمن إصدارات الدار الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل 2025.

جلال برجس

يشار إلى أن جلال برجس شاعر وروائي أردني نال عدة جوائز عربية وعالمية مثل: الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر 2021) عن روايته (دفاتر الوراق). وجائزة كتارا للرواية العربية 2014 عن روايته (أفاعي النار) بالإضافة إلى جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012 عن مجموعته القصصية (الزلزال). وجائزة رفقة دودين للإبداع 2013 عن روايته (مقصلة الحالم). كما ووصلت روايته (سيدات الحواس الخمس) إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية 2019. كتب الشعر، والقصة، وأدب المكان، والمقالات النقدية والفكرية ثم اتجه إلى كتابة الرواية. ترجمت رواياته إلى الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية. كما وترجم كتابه (شبابيك مادبا تحرس القدس) إلى سبع لغات حية.

وشارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والمعارض العربية والعالمية. وشارك في لجان تحكيم عدد من الجوائز الثقافية العربية.

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