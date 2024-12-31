جهاز حماية المنافسة يوافق على 3 قرارات للجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية

نشر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية، والتي جاء فيها الموافقة على عدد من طلبات التركز الاقتصادي.

قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية

وجاء أول القرارات، الموافقة على طلب استحواذ شركة جيه إف شيا كو إنك على 100% من نشاط الري المحوري التابع لشركة يو أم سي إنترناشيونال ليميتد.

كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة دويتشه لوفتهانزا أكتيانجيسلزشافت على نسبة 41% من إجمالي أسهم شركة إيطاليا تراسبورتو ايرو اس. بي. ايه.

وقررت اللجنة، الموافقة على طلب استحواذ شركة أيادي للاستثمار والتنمية على نسبة 31.43% من إجمالي أسهم شركة إنماء للتمويل.

أبرز جهود جهاز حماية المنافسة على المستوى الدولي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.

وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانبًا من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.

كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

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