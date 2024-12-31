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خارج الحدود

إسرائيل تتبنى رسميا مسئولية اغتيال المسئول الكبير بـ حماس صالح العاروري في لبنان

صالح العاروري، فيتو
صالح العاروري، فيتو

أعلن الشاباك، اليوم الثلاثاء، رسميا مسئوليته عن اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".

اغتيال قيادات حماس في لبنان

وأفادت هيئة البث، بأن "الشاباك تبنى رسميا مسؤولية اغتيال قيادات حماس في لبنان صالح العاروري، وعزام الأقرع، وفتحي شريف، وخليل حراز، وسمير فندي".

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت، عاصمة لبنان، مساء الثلاثاء 2 يناير الماضي.
ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.

اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"

من جانبه، أكد "حزب الله" اللبناني، أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن يمر أبدًا من دون رد وعقاب"، واصفًا ما حصل بأنه "اعتداء خطير على لبنان".

آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر2023، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.
 

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اغتيال صالح العاروري حماس لبنان انفجار في الضاحية الجنوبية بيروت

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