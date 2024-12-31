الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أردوغان يتعهد بدعم تحقيق السلام والازدهار الاقتصادي في سوريا

اردوغان،فيتو
اردوغان،فيتو

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقدم "كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة"، وفق تعبيره.

 

أردوغان يتعهد بتقديم الدعم لتحقيق السلام في سوريا

وقال أردوغان في رسالة مصورة نشرها، اليوم الثلاثاء، بمناسبة حلول العام الجديد، إنه خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024 تشكلت شرارة لمرحلة جديدة في سوريا التي "تتمتع بتاريخ طويل وعلاقات إنسانية وجوارية عميقة" مع تركيا.

وأعرب عن اعتقاده بأنه "كلما ترسخ الاستقرار في سوريا، فإن العودة الطوعية للاجئين السوريين الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن منذ 13 عامًا، ستصبح أسهل".

 

جهود تركية مكثفة لانهاء المجازر في غزة

وفي سياق آخر، أفاد الرئيس أردوغان بأن بلاده "تبذل جهودا مكثفة لإنهاء المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ 15 شهرًا في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وإرساء السلام فيها".

وأضاف أن تركيا هي الدولة التي قدمت أقوى رد منذ اليوم الأول على المجازر المرتكبة في غزة، وأنها عبرت عن موقفها العادل والإنساني في كل المحافل الدولية.

وشدد رئيس تركيا  "في العام الجديد سنواصل العمل بكل قوتنا من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والوحدة الجغرافية، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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