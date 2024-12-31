محافظ المنيا يستعرض جهود مديرية التضامن الاجتماعي في 2024

تلقى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تقريرًا مفصلًا من مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا حول جهودها خلال عام 2024 في تعزيز الخدمات المجتمعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذ المبادرات التنموية بالتعاون مع المجتمع المدني، مؤكدًا أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

“تكافل وكرامة” 439,071 مواطنًا

وأشار التقرير مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا إلى الإنجازات المحققة في عدة مجالات، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” 439,071 مواطنًا، بالإضافة إلى صرف مساعدات ضمانية شهرية لـ 12,406 حالات بإجمالي 5.4 مليون جنيه شهريًا. كما استفادت 10,000 سيدة من منحة الألف يوم الخاصة بالحوامل والمرضعات.

توزيع 6,000 شنطة سلع غذائية

وفي إطار الدعم العيني، تم توزيع 6,000 شنطة سلع غذائية و20 طنًا من اللحوم بالتعاون مع وزارة التموين والأوقاف، بجانب توزيع كوبونات سلع غذائية على 3,500 مستفيد. كما تم التعامل مع 401 حالة إغاثة بإجمالي 11.1 مليون جنيه، وتجديد كارنيهات 17 أسرة من أسر الشهداء والمصابين المدنيين.

تسليم 5,495 بطاقة إثبات إعاقة

وفي مجال تأهيل ذوي الإعاقة، أكدت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا تم تسليم 5,495 بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة، بالإضافة إلى توفير خدمات متنوعة لأكثر من 1,172 مستفيدًا، منها حضانات للأطفال ومراكز علاج طبيعي.

مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا

كما أنجزت المديرية 95% من الشكاوى الواردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية، حيث تمت معالجة 635 شكوى من إجمالي 669 شكوى خلال العام.

إدارة الأسرة والطفولة في المنيا

وفي إدارة الأسرة والطفولة في المنيا، استفاد 120 طفلًا من مؤسسات الأيتام، و965 مسنًا من أندية المسنين، كما تم تنفيذ برامج متنوعة للطفولة، منها مكتبات وحدائق الطفل التي استهدفت 1,155 مستفيدًا.



وشهد العام أيضًا مبادرات تنموية بارزة، مثل “100 يوم – بداية جديدة”، التي تضمنت تنظيم رحلات ترفيهية للمسنين وسفر ثلاثة منهم لأداء العمرة. كما تم تنفيذ مشروعات تنموية لدعم 269 أسرة بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.9 مليون جنيه.



وفي إطار دعم التعليم، تم توزيع 6,000 شنطة مدرسية و2,500 حذاء مدرسي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وسداد المصروفات الدراسية لـ 800 طالب بتكلفة 200 ألف جنيه.



أما في إدارة الجمعيات الأهلية، تم تقديم مساعدات مالية شهرية ودفعة واحدة لـ 12,465 أسرة، وتجهيز 20 عروسًا، وإجراء عمليات جراحية لـ 125 مستفيدًا، وتوفير 42 جهازًا تعويضيًّا. كما تم توصيل المياه لـ 700 منزل وإعادة تأهيل 35 منزلًا للأسر الأكثر احتياجًا.

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