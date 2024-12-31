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اقتصاد

الليرة التركية تتجه لإنهاء 2024 بأقل تراجع سنوي منذ 2020

سعر الليرة التركية،
سعر الليرة التركية، فيتو

تتجه الليرة التركية نحو إنهاء 2024 بأقل انخفاض سنوي لها منذ 2020، مدفوعة بجهود السلطات لرفع القيمة الحقيقية للعملة، وجذب المستثمرين إليها من خلال صفقات تجارة الفائدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

 

تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار

انخفضت الليرة 16.5% مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الجاري، وفي الساعة 11:04 صباحًا بتوقيت إسطنبول، كانت العملة تُتداول عند 35.36 لكل دولار، متراجعة 0.1% خلال اليوم، بحسب وكالة بلومبرج.

الليرة التركية، فيتو
الليرة التركية، فيتو

سعر صرف الليرة مقابل الدولار 

وينظر إلى سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي بوصفه مؤشرا لقوة الاقتصاد التركي من جانب المستثمرين المحليين، بعد أن كانت واحدة من أكثر العملات تقلبًا في الأسواق الناشئة، شهدت الليرة تعافيًا تدريجيًا من حيث القيمة الحقيقية منذ تراجعها الكبير خلال 2021، عندما فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

 

من خلال استراتيجية الصعود بالقيمة الحقيقية، يهدف البنك المركزي التركي إلى إبقاء خسائر العملة أقل من معدل التضخم في تركيا، على أمل تقليل الضغوط التضخمية عن طريق الحد من انتقال تأثير ضعف العملة إلى الأسعار.

 

 دفعت هذه السياسة سعر الصرف الحقيقي المستند إلى مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2021، وفق بيانات نوفمبر الماضي.

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إبطاء وتيرة التضخم في تركيا

أشار البنك المركزي في البلاد إلى أن هذا النهج سيستمر خلال العام المقبل، وفي تقرير السياسة النقدية لـ2025، الذي صدر الأسبوع الماضي، أكد البنك أن الأصول المقومة بالليرة ستظل جذابة للمستثمرين، مدعومة بالاستمرار المتوقع في إبطاء وتيرة التضخم في تركيا.

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