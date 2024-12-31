الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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محافظات

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

إسعاف
إسعاف

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفي إلي المستشفيات وتحرير محضر بالواقعة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "حمزة.س" من قرية الطيبة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وإصابة 5 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

 

مستشفى المنيا

تم نقل 3 مصابين الي مستشفى سمالوط النموذجي و2 لمستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وايداع المتوفي داخل ثلاثة حفظ الموتي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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