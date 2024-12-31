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رياضة

الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام شباب بلوزداد

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي ان محمد الشناوي حارس مرمي الفريق سيعود للتواجد في التشكيل الأساسي في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادم بعد غيابه عن قائمة الفريق في مباراة إنبي الأخيرة امس في الدوري على أن يعود مصطفى شوبير للتواجد علي مقاعد البدلاء. 

أكد مصدر داخل الأهلي أن النادي لم يصل إلى اتفاق رسمي مع نادي بانيك التشيكي للحصول على خدمات لاعبه البرازيلي ايفرتون مؤكدا عدم وجود تطورات محسومة في هذا الملف في ظل الفارق الكبير ماديا بين عرض الأهلي للحصول على خدمات اللاعب ومطالب النادي المالية. 

وأوضح أن هناك فارق يقترب من المليون دولار بين عرض الأهلي ومطالب النادي التشيكي ومن ثم لا يوجد أي جديد في هذا الأمر بل ان الصفقة تبقي بعيدة عن الأهلي في الوقت الحالي. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي في مباراته المقبلة ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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