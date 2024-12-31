لماذا ابتعد عن الوسط الفني؟، آخر تصريحات بشير الديك لـ «فيتو»

غيب الموت قبل قليل الكاتب والسينارست بشير الديك المقلب بصاحب قلم الإنسانية عن عمر ناهز الـ 80 عامًا عقب صراع طويل مع المرض.

وكان الديك فى أواخر سنوات عمره بعيدًا تمامًا عن الساحات الفنية والجلسات الفكرية مكتفيًا بما قدمه من إرث فني طويل رفقة سلسلال من النجوم والكتاب والمخرجون الكبار.

وكان الكاتب والسينارست بشير الديك تحدث عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الطويلة الماضية فى آخر تصريحات الراحل ل«فيتو».

السينارست بشير الديك

و قال بشير الديك": “جاء ابتعادي عن الفن عقب إلغاء وتوقف مسلسل السيرة الذاتية الخاص بالفنان الراحل أحمد زكي منذ العام الماضي لرفض الورثة.. فأنا كُنت متحمس لكتابة وتجسيد سيرة هذا العملاق، وسرد خفايا سيرته وتاريخه بقالب درامى جديد ظننته سيلقي الاستحسان بكثرة بتسجيد محمد رمضان لشخصيته”.

وتابع السيناريست بشير الديك: أما أعمالى الأخرى فلا جديد.. وربما يكون السبب وراء ذلك كسل أوعدم اهتمام".

سر رفض أحمد زكي بطولة الحريف

كما كان بشير الديك قد كشف في وقت سابق، سبب رفض الفنان الراحل أحمد زكي بطولة فيلم "الحريف" والسر وراء موافقة الزعيم عادل إمام.

وأوضح “الديك” في تصريحات خاصة لـ"فيتو":"حدث خلاف بين أحمد زكي والمخرج الراحل محمد خان، حول الشخصية، حيث كان يراها خان بشكل معين، والفنان الراحل يراها بشكل آخر، وخان كان مخرجًا لا يقبل الاختلاف، وقتها اقترح اسم الفنان عادل إمام، وهو لا يطيقه ولا يحبه، ولكنه كان مكسبًا لأي عمل في هذه الفترة، وفي النهاية أرسلنا له السيناريو وكنا نتصور أنه سيرفض؛ كون الدور يخلو من الكوميديا التي يقدمها في أعماله السابقة، ولكننا فوجئنا بموافقته، وأرى أنه لعب الدور بشكل جيد.

وعن حقيقة أن الزعيم عادل امام لم يحب فيلم الحريف، أكد بشير الديك:"ليس صحيحًا على الإطلاق، فعلي العكس أحب الفيلم وكان فرحًا به، ولكن العمل لم يحقق الإيرادات المرجوة التي كان يحققها عادل إمام في أفلامه مثل «المتسول».

وتابع الديك "ما نجحت فيه خلال العمل كسر النمطية المعتادة في الميلو دراما وتوقعات الجمهور في المشاهد والشخصيات، ويظهر ذلك جليًا في مشهد عادل مع والده وهو يبلغه بوفاة والدته، ورد الأب الغريب:"كلنا هنموت..معاك سجاير"، ولكن الفيلم بحاجة إلى متلقي يمكنه أن يستوعب تفاصيل القاهرة المخيفة".

أعمال بشير الديك

يشار إلى أن بشير الديك كاتب وسيناريست ومخرج مصري ولد في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب" حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما.

كان أول أعماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" الذي كتب له والقصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978.

ولكن نقطة التميز الحقيقية كسيناريست مصري كبير بدأت مع شراكته للمخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، حيث كتب له أول أفلامه "سواق الأتوبيس" واستمر في "ضربة معلم" و"ضد الحكومة" و"ناجي العلي" وانتهاءً بـ"ليلة ساخنة".

بالإضافة إلى ذلك كتب السيناريو لفيلمي محمد خان الكبيرين "موعد على العشاء"، ثم "الحريف".

ابتعد عن السينما خلال سنوات الألفية باستثناء تقديمه فيلم "الكبار" عام 2010 من إخراج محمد جمال العدل، في المقابل قدم عددًا من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل "الناس في كفر عسكر" و"حرب الجواسيس" والطوفان وغيرها.

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