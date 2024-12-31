2024 عام الأرقام القياسية في كرة القدم.. ليفركوزن يكتب التاريخ بألمانيا.. تسجيل أسرع هدف دولي.. 34 ركلة ترجيح في مباراة واحدة.. وإنجازان لـ هاري كين ويامين لامال

مع ختام عام 2024، شهد عالم كرة القدم في مختلف قارات وملاعب العالم العديد من الأرقام القياسية والمميزة لنجوم الساحرة المستديرة.

وتستعرض فيتو على سبيل المثال لا الحصر مجموعة من أبرز الأرقام القياسية في عام 2024 في السطور التالية..

إنجاز تاريخي لباير ليفركوزن

وصل باير ليفركوزن لسلسلة من 51 مباراة دون هزيمة في جميع البطولات، قبل أن يخسر أمام أتالانتا الإيطالي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي في مايو الماضي.



أصبح هذا رقمًا قياسيًا لأي ناد أوروبي مشارك في المنافسات القارية، محطما بذلك 48 مباراة دون هزيمة لفريق بنفيكا البرتغالي تحت قيادة نجميه الراحلين ماريو كولونا وإيزيبيو بين عامي 1961 و1963.



ليفركوزن فاز بأول لقب له في الدوري الألماني منهيًا سلسلة بايرن ميونخ الممتدة لـ11 عامًا متتاليًا، وبعد ذلك، واصل فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو مسيرته ليفوز بكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، وهو ما يعني أنهم فازوا بألقاب في بضعة أشهر أكثر مما فازوا به في تاريخهم الممتد على مدار 120 عامًا.



بيبي يدخل التاريخ



عزز البرتغالي بيبي رقمه القياسي كأكبر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا إلى 41 عامًا، وفي نفس العمر، أصبح أكبر لاعب يظهر في كأس الأمم الأوروبية، متفوقًا على حارس مرمى المجر جابور كيرالي.



وكان التشيلي كلاوديو برافو يبلغ من العمر 41 عامًا أيضًا عندما تجاوز حارس مرمى بوليفيا كارلوس تروكو، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ كوبا أمريكا.



أسرع هدف دولي في 2024



سجل النمساوي كريستوف باومجارتنر أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الدولية، بعد 6 ثوان فقط في مارس الماضي، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده أمام سلوفاكيا ضمن الاستعدادات لبطولة يورو 2024.



فبعد استلامه الكرة من ركلة البداية، اندفع اللاعب النمساوي رقم 19 بين لاعبين سلوفاكيين، وتخطى آخر، وحمل الكرة إلى الأمام وسددها في الزاوية السفلية من خارج منطقة الجزاء مباشرة.

34 ركلة ترجيح





لعب أياكس الهولندي، وباناثينايكوس اليوناني 34 ركلة ترجيح في تصفيات الدوري الأوروبي، حيث أضاع فريق العاصمة الهولندية أربع فرص للتأهل - بريان بروبي أضاع مرتين - قبل أن يفوز أخيرًا في المحاولة الخامسة.



وكان الحارس ريمكو باسفير (40 عامًا) بطل المباراة، التي انتهت بالفوز بنتيجة 12-13، حيث تصدى لخمس ركلات ترجيح، وسجل واحدة.



وحطمت تلك المباراة الرقم القياسي لركلات الترجيح، التي لعبت في أي مسابقة من بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والذي كان 32 ركلة، وتحديدا في نصف النهائي بين هولندا وإنجلترا ببطولة أوروبا للشباب تحت 21 سنة عام 2007.



50 هدفًا لهاري كين

وصل هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونخ، إلى 50 هدفًا في الدوري الألماني خلال 43 مباراة فقط في نوفمبر الماضي، محطمًا بسهولة الرقم القياسي للوصول إلى هذا الإنجاز في أقل عدد من المباريات، والذي احتفظ به النرويجي إيرلينغ هالاند (50 مباراة).



وفي الشهر الماضي، أحرز كين الهاتريك السادس له في مباراته الـ39 فقط في الدوري الألماني، ليحطم الرقم القياسي أيضًا الذي كان يحمله ديتر مولر، والذي استغرق 118 مباراة لتسجيل العدد ذاته من الثلاثيات.



لامين يامال الأصغر في التاريخ



أصبح لامين يامال، في عمر 16 عامًا و338 يومًا، أصغر لاعب يشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عبر تاريخها، عندما شارك في مباراة إسبانيا الافتتاحية ضد كرواتيا، قبل أن يسجل هدفًا رائعًا ضد فرنسا، ليصبح أصغر هداف في تاريخ البطولة القارية، محطمًا رقم يوهان فونلانثين بفارق 17 شهرًا.



عاد يامال إلى فريقه برشلونة الإسباني، وسجل تمريرته الحاسمة رقم 20 في مسيرته مع النادي والمنتخب الوطني في سن 17 عامًا و49 يومًا فقط، وهو رقم تاريخي، لأنه أسرع بأكثر من أربع سنوات من ليونيل ميسي.

وبات صاحب الأصول المغربية أصغر لاعب في التاريخ يتم ترشيحه لجائزة (ذا بيست) المقدمة من فيفا كأفضل لاعب في العالم للرجال.



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