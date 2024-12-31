الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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سياسة

أبرزها لجوء الأجانب وحقوق المسنين، أهم قوانين أقرها البرلمان في 2024

مجلس النواب
مجلس النواب

 أكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن أولى أهدافه تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه.

نشاط مجلس النواب التشريعي في عام 2024

 وكشف تقرير مجلس النواب عن نشاطه في عام 2024 إقرار عددًا من القوانين بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة.

كشف حساب النواب خلال 2024

جاء ذلك من خلال 50 جلسة عامة خلال 2024، فضلا عن عدد اجتماعات لجان نوعية بلغت نحو (2322) اجتماعًا بزمن قدره (2860) ساعة، بلغ عدد التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (724) تقريرًا، تم مناقشة (677) تقريرًا منها بالجلسة العامة للمجلس.

أبرز القوانين في 2024

وكان أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب في عام 2024 ما يلي: 
• قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
• قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
• قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
• قانون رعاية حقوق المسنين.
• قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
• قانون التأمين الموحد.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
• قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.
• قانون لجوء الأجانب.

تفاصيل إنجازات مجلس النواب في عام 2024

وأصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرًا عن حجم الإنجازات التي تحققت في عام 2024.

وبلغ عدد الجلسات العامة بمجلس النواب خلال عام 2024, (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثًا بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة.

 

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