الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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محافظات

مصرع شخص في حادث تصادم أتوبيس وتروسيكل بالمنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ودراجة بخارية في مدينة المنيا الجديدة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخص في حادث تصادم أتوبيس مع تروسيكل بالمنيا 

 

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين اتوبيس ودراجة نارية في مدينة المنيا الجديدة.

حادث تصادم أتوبيس مع تروسيكل بالمنيا 

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "محمود.م" 65 عام.

مستشفي المنيا

تم نقل المتوفي الي ثلاجة حفظ الموتي في مستشفي المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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