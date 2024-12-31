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اقتصاد

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في السوق

سعر النحاس
سعر النحاس

يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية.

 

ويعد النحاس الأحمر الأعلى قيمة بين أنواع النحاس، إذ يتميز بنقاء عالٍ يجعله الأغلى سعرًا في أسواق المعادن العالمية والمحلية في مصر، يليه النحاس الأصفر الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث النقاء والقيمة السعرية.

 

سعر النحاس اليوم  الثلاثاء 

وترصد "فيتو" أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 31-12-2024  وفقًا لآخر تحديث.

 

سجل سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن قيمة 42.875 ألف دولار.

أدنى وأعلى سعر خام للنحاس 

أدنى سعر لخام النحاس بقيمة 42.625  ألف دولار للطن.

أعلى سعر لخام النحاس بقيمة 43.715   ألف دولار للطن.

سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع بقيمة 560 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم بقيمة 540 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن بقيمة 558 جنيهًا.

سعر طن النحاس الأحمر الخام بقيمة 47.200 جنيه.

سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 48.800 جنيه.

يتراوح سعر كيلو النحاس الخردة (الأحمر) بين 240 إلى 280 جنيهًا.

سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 160 ألف جنيه.

تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024.

 

 الاستراتيجية الوطنية للصناعة

 وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى عدة محاور،  هي:

1- زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030. 

 

2- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.

3- تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.

4- تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

5- حل مشكلات المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

 

مدة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة

 ويستغرق تنفيذ هذه الإستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقًا لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

 

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