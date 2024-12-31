الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حصاد 2024، هيئة الأبنية التعليمية في المنيا تعلن إحلال وتجديد 4 مدارس بتكلفة 37.03 مليون

إنجازات هيئة الأبنية
إنجازات هيئة الأبنية التعليمية خلال عام 2024

 أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة شهدت إنجازات غير مسبوقة في قطاع التعليم ضمن خطة الدولة للنهوض بالخدمات التعليمية، تحقيقًا لرؤية مصر “2030” وفي ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إنجازات هيئة الأبنية التعليمية في المنيا خلال عام 2024

 

 وأوضح أن الجهود الحالية تعكس نقلة نوعية كبيرة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متكاملة في جميع مراكز وقرى المنيا.

 

هيئة الأبنية التعليمية في المنيا


 وأوضح المحافظ، بناءً على التقرير الذي تلقاه من هيئة الأبنية التعليمية في المنيا أن عام 2024 شهد دخول الخدمة لـ 6 مدارس جديدة بعد إنشائها أو إحلالها أو توسيعها في مراكز وقُرى (المنيا، بني مزار، سمالوط، العدوة) بإجمالي تكلفة بلغت 37.03 مليون جنيه. وتم تسليم 4 مدارس بالفعل، وهي:
• مدرسة الصفانية ب الجديدة
• مدرسة المعصرة سمالوط بنات الابتدائية
• مدرسة منشية بكرى ب المشتركة
• مدرسة عزبة المختار تعليم أساسي

وذلك بإجمالي 50 فصلًا دراسيًا لدعم العملية التعليمية وتخفيف كثافة الفصول.

 

إنشاء 7 مدارس جديدة في 5 مراكز

 

 وأشار التقرير هيئة الأبنية التعليمية في المنيا إلى أنه جارٍ إنشاء 7 مدارس جديدة في 5 مراكز (العدوة، المنيا، مغاغة، وأبوقرقاص، مطاي)، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال توسعة وإحلال كلي وجزئي لـ 17 مدرسة موزعة على 8 مراكز، وهي (العدوة، المنيا، مغاغة، أبو قرقاص، مطاي، ملوي، بني مزار، سمالوط). كما تم طرح مشاريع إحلال وتوسعة لـ 10 مدارس بإجمالي 181 فصلًا دراسيًا بمراكز (ملوي، أبو قرقاص، مغاغة، بني مزار، العدوة).

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