محافظ المنيا: ضبط 291 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن ضبط 291 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية مكثفة استمرت لمدة ثلاثة أيام بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة.

ضبط 291 مخالفة تموينية فى المنيا



لا وأكد المحافظ أن الحملات تأتي لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية ومراقبة جودتها، وحماية المواطنين من الاستغلال التجاري والممارسات الاحتكارية، في المنيا مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. كما وجه بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ومتابعة مدى مطابقة السلع للمواصفات القياسية.

وكيل وزارة التموين في المنيا



وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين في المنيا أن الحملات أسفرت عن ضبط 200 مخالفة في مجال المخابز البلدية شملت نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وغياب السجلات، وحالات تصرف وتجميع دقيق مدعم.

عدم الإعلان عن الأسعار

كما تم ضبط 91 مخالفة في مجال الأسواق، تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر، وذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم وجود شهادات صحية.

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