لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.. توصيات برلمانية للنهوض بالقطاع السياحي.. تسهيل إجراءات تراخيص المنشآت السياحية.. وتفعيل الرقابة اللازمة على المطاعم لتحقيق الكفاءة

أصدرت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماعها لجنة لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها، بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح، إلى مصر، روشتة بتوصيات من أجل حل المشكلات التي يتعرض لها القطاع السياحي.

وقف المغالاة في رسوم المنشآت والمطاعم السياحية

وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية، بما يساهم في تشجيع الاستثمارات الجديدة.

مناقشة مشكلات قطاع السياحة

وتضمنت توصيات لجنة السياحة بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.

توفيق أوضاع المنشآت السياحية والمطاعم

وشددت لجنة السياحة بالبرلمان، على أهمية توفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022، وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.

تطبيق القانون في رسوم التراخيص على المنشآت السياحية

كما طالبت اللجنة البرلمانية بضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص، وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة، إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية وإعلانها على منصة الاستثمار.



إشراف وزارة السياحة على المطاعم السياحية

وأوصت لجنة السياحة بمجلس النواب، بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.

تواجد وزارة السياحة في لجان التفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية

وتضمنت التوصيات الصادرة عن لجنة السياحة بمجلس النواب، مطالبة غرفة المنشآت السياحية والمطاعم، بتعميم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022، وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والآثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.



وطالبت اللجنة كذلك بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، للتأكد من سلامة المنشأة، بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.

رعاية مصالح أعضاء غرفة المنشآت السياحية والمطاعم

وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول الي الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.

وأوصت لجنة السياحة بمجلس النواب، غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030، لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.

تحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء

وطالبت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.



تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت السياحية

كما دعت لجنة السياحة بمجلس النواب، وزارة السياحة والآثا، وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء، بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.

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